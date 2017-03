Arkadiusz Milik ci crede anche dopo il 3-1 con la Juve: "Non è finita". L'attaccante del Napoli, ieri in campo dal primo minuto allo Juventus Stadium con i bianconeri in Coppa Italia per la prima volta, ha diffuso la sua carica attraverso i profili social. "Grazie a tutti per gli auguri di compleanno". Il numero 23, festeggiato proprio ieri. "Peccato per la sconfitta, ma non è finita. Con la Juve sono tornato titolare, ma adesso devo prepararmi per un'altra partita". Quella con la Roma, in programma sabato all'Olimpico.