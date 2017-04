Il tridente leggero fa impazzire Napoli e Sarri, ma nel frattempo Arek Milik e Leonardo Pavoletti scalpitano con l'Udinese nel mirino: a scriverlo è la Repubblica. i due attaccanti, ormai riserve a tempo pieno del falso nueve Dries Mertens, sono in cerca di spazio dal primo minuto in vista della partita in programma sabato al San Paolo. Milik, tra l'altro, non gioca titolare in campionato dalla trasferta di ottobre con l'Atalanta: per lui, dopo l'infortunio, due presenze dall'inizio con la Juve in Coppa Italia e scampoli in Champions e in A.