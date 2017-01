Arkadiusz Milik ha svolto oggi il suo primo allenamento tecnico-tattico insieme con la squadra. Un grande ritorno, quello del polacco, impegnato prima in una seduta atletica differenziata, tanto per accelerare il recupero della condizione, e poi insieme con i compagni a provare schemi e soluzioni tattiche. Ha partecipato al lavoro del gruppo anche Strinic, che ormai ha smaltito l'affaticamento accusato martedì in Coppa Italia con lo Spezia, mentre Chiriches ha svolto una prima parte della seduta con la squadra e poi è rientrato negli spogliatoi. Il difensore romeno resta in dubbio per la partita di domenica con lo Spezia: se non ce la farà, spazio a Tonelli (favorito su Maksimovic). Pavoletti partirà dalla panchina: in attacco Sarri si affiderà ancora al tridente Callejon-Mertens-Insigne. A centrocampo, probabile linea a tre con Zielinski, Diawara e Hamsik.