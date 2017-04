Il Napoli ha messo Szczesny nel mirino e i contatti con l'Arsenal sono continui, ma secondo la Repubblica sarebbero fitti anche i colloqui tra il portiere della Roma e i suoi connazionali in azzurro: Milik e Zielinski. La trattativa è calda, anche perché Szczesny non resterà in giallorosso, ma tutto dipenderà dai piani che i Gunners avranno nei suoi confronti per il futuro.