L'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha parlato così a Premium Sport prima della gara con la Fiorentina: "Gioco poco? Per me è più importante che vinca la squadra. Siamo ancora a meno quattro punti dalla Juventus, oggi dobbiamo fare risultato. Sappiamo che sarà dura. Io vorrei giocare sempre, ma nel calcio non funziona così. Inter-Juve? Noi dobbiamo pensare solo al Napoli. Non è cambiato niente. La Juve dovrà vincere le prossime tre e noi le prossime quattro. Non è vero che lo Scudetto ora è più lontano".