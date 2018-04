Arkadiusz Milik, decisivo nella rimonta del Napoli contro il Chievo con il gol del pareggio, ha parlato ai microfoni di Premium Sport.



Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto felice. Ho passato sei brutti mesi con l'infortunio, ora sono pronto per giocare e sono contento per questa vittoria. Dopo il mio gol ci abbiamo creduto di più. Era veramente una partita dura. All'inizio non abbiamo creato tantissime occasioni, poi nella ripresa sì. Abbiamo fatto di tutto per vincere, siamo felici e adesso guardiamo alle prossime partite. I tifosi sono sempre con noi, questa è una cosa buonissima. Ora pensiamo ad allenarci duro per le prossime partite. Gol? Lo dedico alla mia ragazza, che è stata sempre con me in questi momenti duri dell'ultimo anno".