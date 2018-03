Dal ritiro della nazionale polacca, l'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha parlato ai media del proprio Paese: "Sono tornato in fretta, adesso sono felice e pronto per giocare. Ho una gran voglia di farlo visto che sono stato lontano dai campi per un po', sono particolarmente felice di essere in nazionale e di potermi allenare con i compagni, sto riprendendo il ritmo partita. E' normale che la riabilitazione del ginocchio sia molto lunga e a volte sia necessario aggiungere carichi lentamente sui muscoli, il mio recupero sta procedendo. Durante il periodo di riabilitazione ci sono molti alti e bassi. Non sono assolutamente nella mia miglior forma. Non so spiegarlo, ma ci sono giorni in cui mi sento in maniera fantastica e riesco a fare ciò che voglio con la palla, altre volte invece non posso far nulla. Ora devo stabilizzarmi e riacquisire il ritmo-partita. Sono ben preparato, ho fatto dei test e tutto dice che i problemi si stanno risolvendo".