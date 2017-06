Arek Milik, impegnato con la Nazionale nella preparazione della partita del 10 giugno con la Romania, ha parlato ai media polacchi anche del mercato del Napoli. "Szczesny al Napoli? So qualcosa, ma preferisco non dire altro. Sarebbe bello averlo con noi. Un altro polacco in squadra dopo Zielinski e me". E ancora: "Dopo l'infortunio era difficile cambiare l'attacco, considerando ciò che di straordinario Mertens è riuscito a fare. Dispiace non partecipare all'Europeo Under 21: mi riesce difficile accettare la decisione del Napoli, ma non posso fare altro".