Arek Milik, tornato in campo ieri con il Chievo anche in campionato dopo la parentesi di Champions con il Real al Bernabeu, ha scritto un messaggio sul proprio profilo Facebook: "Un'altra vittoria e altri minuti sul campo. Avanti con calma passo dopo passo". Una soddisfazione meritata per l'attaccante del Napoli dopo tanta naftalina. E in attesa della prima da titolare dopo quattro mesi. Per la cronaca, il club azzurro concede ai propri tesserati di utilizzare i social nonostante il silenzio stampa.