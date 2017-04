Francesco Montervino, ex capitano del Napoli e oggi direttore sportivo, ha svelato un retroscena relativo alla trattativa di rinnovo tra il Napoli e Dries Mertens nel corso della trasmissione "In casa Napoli" in onda su Piuenne. "Il club e il giocatore avevano un accordo di rinnovo sulla parola sin da novembre, ma poi, dopo l'esplosione a suon di gol, Mertens s'è tirato indietro e non l'ha più rispettato".