L'ex capitano del Napoli e ds del Taranto, Francesco Montervino, va giù duro nei confronti di Higuain ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Pipita non ha avuto un comportamento lecito. Cosa gli aspetta? Beh, non credo proprio che al San Paolo saranno rose e fiori, ma i napoletani hanno sempre avuto una certa etica". Sulla partita con la Juve: "Il Napoli deve puntare al campionato, a vincere innanzitutto la prima. Che poi potrebbe anche creare entusiasmo in vista della sfida di mercoledì in Coppa Italia".