Fa parte della Primavera del Napoli, ma il diciottenne Antonio Negro ( 20 presenze 6 goal e 5 assist in stagione per lui) ha già mercato in Serie B. Il Carpi ha chiesto informazioni per il ragazzo, di tutta risposta il club di De Laurentiis non vuole cedere il calciatore adesso. Se ne riparlerà a giugno, lo riporta Il Mattino.