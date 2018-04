Clima tesissimo in casa Napoli durante la sfida contro la Fiorentina. Dopo la vittoria di ieri in rimonta della Juventus sul campo dell'Inter per 3-2, la squadra di Sarri è entrata in campo nervosa al Franchi. Nel secondo tempo l'episodio che ha mandato su tutte le furie Maurizio Sarri. Il retroscena è stato raccontato da Sky Sport: nervi tesi tra Lorenzo Insigne e Mario Rui che non se le sono mandate a dire. È intervenuto prontamente Sarri che ha invitato il portoghese a tacere e a pensare solo a giocare perché non è il momento di litigare tra compagni di squadra con il Napoli in svantaggio e distante 4 punti dalla Juventus..