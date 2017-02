Questo il programma del Napoli in vista della sfida con il Real Madrid: domani mattina tutti in campo alle 10.45 per la seduta di rifinitura. Alle 13.30 circa lascerà Castel Volturno direzione aeroporto di Capodichino, dove salirà direttamente sul charter. A Madrid alloggerà all Hotel Mirasierra, dove ci sarà anche Maradona, non è prevista la rifinitura al Bernabeu. Sarri e gli ex-Real Albiol e Callejon saranno gli unici a recarsi alla vigilia allo stadio delle merengues.