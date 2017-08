Dopo le prime 5 gare torna in campo la Champions League con le seconde 5 sfide playoff fra cui spicca Napoli-Nizza. Gli uomini di Maurizio Sarri si impongo con un rotondo 2-0 che sta fin troppo stretto al club azzurro dominante per quasi tutti i 90 minuti e con tante occasioni sprecate sottoporta. A decidere al triplice fischio sono Mertens e Jorginho tornato rigorista per una notte.



Il Napoli parte con il piede sull'acceleratore e sblocca subito l'incontro. All'11esimo Dries Mertens che scatta in verticale dalla trequarti, supera Cardinale in uscita e insacca a porta sguarnita. Insigne e Callejon sprecano il raddoppio e soltanto qualche azione isolata di Saint-Maximin, abilissimo in velocità, impegna Reina.



Il controllo del club azzurro è pero totale e nella ripresa si trasforma in dominio con Mertens e Insigne che vengono fermati dal palo e da numerosi interventi di Cardinale. Proprio Mertens si conquista al 70' un dubbio rigore. Il fallo di Jallet sul belga è netto, ma rimane il dubbio sul fatto che fosse dentro all'area di rigore. Dal dischetto, complice l'assenza di Hamsik (già sostituito) va Jorginho che spiazza il portiere.



Il Nizza arretra e all'80esimo fa harakiri perchè prima Koziello rimedia un rosso diretto per entrata a martello su Zielinski e poi perde anche Plea che rimedia il secondo giallo per proteste. Con due uomini in più il Napoli ha l'occasione del ko con Milik, ma la punta polacca manca la sfera da solo davanti al portiere. Il doppio vantaggio numerico non viene sfruttato, ma il doppio vantaggio manda il Napoli ad un passo dai gironi di Champions League.