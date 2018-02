Secondo quanto scrive il Gazzettino, Alex Meret è un obiettivo del Napoli per la prossima stagione. Il club partenopeo è alla ricerca di un portiere per sostituire Reina, destinato a lasciare la formazione di Sarri a giugno. Al momento è in pole Leno del Bayer Leverkusen, ma non è da escludere l'ipotesi che porta all'estremo difensore dell'Udinese, in prestito alla Spal.