La testa è al presente, non potrebbe essere altrimenti. E non c'è volontà di mettere sul tavolo alcuna distrazione. Ma Dries Mertens e il Napoli stanno dialogando da mesi anche sulla questione contratto, perché al momento non c'è ancora l'accordo per rinnovare. Anzi, serviranno nuovi incontri per avvicinarsi e sbloccare una situazione non semplice. L'attaccante belga infatti è legato al Napoli fino al 2020, ma il problema è la clausola da 28 milioni di euro che lascia aperta la porta a Dries: De Laurentiis vuole trattenerlo, costruire il nuovo Napoli con lui, non a caso punta a rimuovere la clausola dall'accordo.



NUOVI INCONTRI - Con i legali di Mertens sono previsti contatti entro le prossime settimane, da febbraio il discorso è partito per provare a trovare la quadra. L'idea del Napoli è di prolungare l'accordo fino al 2021 o 2022 aumentando l'ingaggio di Mertens, attualmente fissato a 3,5 milioni di euro. Ma le richieste di Dries sono elevate, le offerte non mancano, dovrà fare una scelta tra l'amore per Napoli e l'ultima opportunità di provare una nuova esperienza ad alti livelli nella sua carriera a 31 anni da compiere tra un mese. Da qui a fine stagione, De Laurentiis con Giuntoli e Chiavelli cercherà l'intesa finale col Mertens: ad oggi, la fumata bianca non c'è ancora.