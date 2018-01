Secondo quanto riporta Il Mattino, Cristiano Giuntoli proverà ancora a strappare Politano al Sassuolo. Ecco cosa si legge: "Il Napoli cerca un esterno, questo è chiaro. E continuerà a farlo fino al 31 gennaio, non ci sono dubbi. Del resto Sarri è stato chiaro: si aspetta almeno un rinforzo importante sulle fasce e la società non ha dato segnali negativi. Tutt'altro. Il caso Verdi è oramai archiviato e ora è tempo di procede per step, ma a fari spenti. Non è un segreto che Giuntoli continuerà ad essere un incubo per i dirigenti del Sassuolo nelle insistenze per Politano. L'esterno, che ieri contro il Torino è partito dalla panchina per problemi influenzali, è ancora ai primissimi posti nella lista dei desideri di Sarri. Ecco perché il Napoli potrebbe provare ancora a fare un ultimo affondo, nonostante il secco no della dirigenza emiliana incassato da Giuntoli nei giorni scorsi. Il club azzurro, però, fa leva anche sulla volontà del giocatore che a più riprese ha sempre strizzato un occhio compiaciuto alla corte mai velata da parte di Sarri e del Napoli".