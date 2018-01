A soli sei giorni dalla chiusura di una sessione di mercato nella quale il Napoli non sembrava aver trovato una soluzione al problema degli esterni, dopo il rifiuto di Simone Verdi e le difficoltà ad arrivare a Lucas Moura, sembra essere arrivata la svolta definitiva per una pedina non meno desiderata: Matteo Politano del Sassuolo. L'esterno destro classe '93, stando alle ultime indiscrezioni, sembra essere destinato ad arrivare subito a Napoli​: anche se nei giorni precedenti era già stata imbastita una trattativa, poi risoltasi con un nulla di fatto, non sono mancati segnali che rimandassero all'imminenza del trasferimento.



INDIZI - La gara giocata dal Sassuolo contro il Torino al Mapei Stadium di domenica scorsa, alla quale il giocatore romano non ha preso parte per una "presunta" influenza, ha fatto presagire - come ogni consueta esclusione operata ai danni di giocatori in uscita - agli speranzosi tifosi partenopei uno spiraglio: il nome di Amin Younes dell'Ajax, ormai prossimo a vestire la maglia del Napoli, per quanto promettente il classe '93 (che occupa la posizione di Insigne) non può certo rimanere l'unica, definitiva soluzione ai problemi offensivi di una squadra che disputerà un intero girone di ritorno, oltre alla fase ad eliminazione diretta dell'Europa League.



DETTAGLI - Dalla sua il Napoli, nonostante l'iniziale muro del ds neroverde Carnevali e le polemiche scaturite dall'ironia di Maurizio Sarri, estimatore di un giocatore "già bloccato da Beppe Marotta", può contare sulla volontà di Politano di trasferirsi nel capolugo campano: pertanto rimarrebbero da stabilire le condizioni economiche definitive dell'affare, che dovrebbe concludersi per 20 milioni più il prestito secco di Adam Ounas.