Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match di domenica a Torino contro la Juventus per il posticipo (ore 20,45) della 34esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Sul campo 1 coloro che hanno giocato dall'inizio contro l'Udinese hanno svolto attivazione a secco, lavoro aerobico e partitina di calcetto 5 contro 5. Sul campo 2 gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione tecnica con le sagome, lavoro di rapidità e partitina 8 contro 8. Ghoulam, come da tabella di recupero personalizzata, si è allenato parzialmente con il gruppo. Domani allenamento mattutino.