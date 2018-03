Il Mattino racconta del sospiro di sollievo in casa Napoli per Hysaj: "In un primo tempo aveva fatto temere il peggio l’infortunio rimediato al 65’ di Albania-Norvegia. Il tam-tam delle brutte notizie annunciava problemi seri a un ginocchio, per la precisione ai legamenti, con un finale di stagione forse compromesso: la nottata ha tracciato un quadro piu' rassicurante della situazione. E' stato lo stesso calciatore a mettersi in contatto ieri con Sarri e con lo staff medico prima di salire sull’aereo [...]. Dalla paura che fossero interessati i legamenti, si e' passati a una distorsione, finendo in una normale elongazione senza interessamento dell’arto: quindi niente trauma ma affaticamento muscolare"