Il Napoli sogna Federico Chiesa. Come si legge sul Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis ha confermato di aver chiesto il giocatore ai Della Valle anche venti giorni fa. Finora la Fiorentina ha fatto muro e lavora per blindarlo con un nuovo contratto (fino al 2022 con tanto di adeguamento d'ingaggio da 400mila euro a un milione netto all'anno), ma il club azzurro non si arrende: aspetta e spera di centrare l'obiettivo nel prossimo mercato estivo. A fronte di un investimento che potrebbe sfiorare i 40 milioni di euro, proprio come nel caso di Bernardeschi alla Juve.