Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, vicino alle vicende del Barcellona, il Napoli insiste per Gerard Deulofeu. Il club italiano intende approfittare della situazione che sta vivendo il calciatore, ormai ai margini nel Barcellona, e tesserarlo già per il mercato invernale. Gli azzurri nelle prossime ore avvieranno una nuova offensiva per il calciatore.