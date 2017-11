Da due stagioni il Napoli sta puntando Denis Suarez del Barcellona. Da quando è rientrato dal prestito dal Villarreal nell'estate del 2016 ha collezionato 45 presenze per un totale di 2.245 minuti giocati. L'intenzione del Napoli è, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, di riprovarci a gennaio. La missione è molto difficile, ma Giuntoli vuole affondare il colpo per garantirsi uno dei talenti più importanti in circolazione. Gli azzurri potrebbero convincerlo offrendogli la possibilità di esprimersi maggiormente con continuità rispetto al Barcellona. L'affare è però molto difficile anche se di impossibile non c'è nulla.