La marcia di avvicinamento del Napoli verso l'andata degli ottavi di Champions con il Real, in programma mercoledì 15 febbraio al Bernabeu, è cominciata: i Galacticos sono probabilmente l'avversario più temibile, eppure Pepe Reina sa che nulla è impossibile. Nel corso della sua lunga carriera, il portiere azzurro ha incrociato 9 volte il Real con le maglie di Barça, Villarreal e Liverpool, e proprio ai tempi dei Reds è stato protagonista e testimone diretto di una grande impresa. Stagione 2008-2009, il Liverpool di Pepe sfida il Real di Higuain ancora agli ottavi di Champions e accade qualcosa di straordinario: vittoria per 1-0 al Bernabeu, trionfo per 4-0 ad Anfield e qualificazione centrata. Reina sa come si fa: e dovrà raccontarlo a Mertens e compagni.