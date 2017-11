E' Sime Vrsaljko il terzino su cui il Napoli punterà le sue attenzioni in vista del mercato di gennaio. L'ex Sassuolo, ora all'Atletico Madrid, è il preferito perché duttile, capace di giocare su entrambe le fasce e con Riso, il procuratore, che vanta ottimi rapporti con Giuntoli. L'idea dei partenopei è utilizzare il croato sia come alternativa ad Hysaj che sulla corsia mancina per poi fargli prendere, l'anno prossimo, il posto di Maggio, in scadenza. Due, però, gli ostacoli. L'ingaggio elevato del ragazzo e la reale volontà del balcanico di accettare la destinazione azzurra.