Il Napoli cerca un terzino sul mercato. Pareva che Sime Vrsaljko (26 anni il 10 gennaio) potesse prima o poi staccarsi dall'Atletico Madrid, è sceso in campo il Cholo Simeone che ha concesso al croato tre partite consecutive da titolare (e per novanta minuti) e qualche dubbio l'ha scatenato. Però rimane aperta quella porta e dipenderà dal mercato, ovviamente, ricevere segnali: se l'Atletico Madrid dovesse trovare il sostituto per la fascia destra, si riscoprirebbe (di nuovo) il pathos di una trattativa a oltranza. E' per questo che il Napoli vuol conoscere la disponibilità del Manchester United a dialogare su Matteo Darmian (28 appena compiuti). Inoltre, sempre secondo il Corriere dello Sport, Giuntoli sta facendo seguire Mohamed Fares (22 a febbraio) definito il nuovo Ghoulam algerino, che nel Verona sta facendo benissimo.