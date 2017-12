Uno tira l'altro. Preso Machach del Tolosa (svincolato, da parcheggiare subito in prestito a un club amico) e prenotato Ciciretti del Benevento per la prossima stagione, il Napoli mette le mani su un altro esterno offensivo in scadenza di contratto a giugno: Younes dell'Ajax. Il ds Giuntoli sta cercando di portarlo alla corte di Sarri già a gennaio, in caso di cessione di Giaccherini. Tutto dipende dal prezzo fissato dal club olandese.



Per quanto riguarda il terzino, invece, se arriverà non sarà di piede mancino. Ghoulam sta bruciando i tempi di recupero, a metà febbraio c’è chi è disposto a giurare che sarà in campo. Dunque, serve un laterale destro perché Maggio chiuderà a giugno la sua avventura con il Napoli. Darmian piace e pure tanto, almeno quanto costa tra cartellino e ingaggio. Se però si farà una operazione sarà solo per un calciatore di alto profilo che possa contendere il posto a Hysaj: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, tra le opzioni viene considerato anche Bereszynski della Sampdoria.