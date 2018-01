Il Corriere di Bologna racconta la situazione di Simone Verdi. Chi frequenta il giocatore assicura che ha già preso la decisione di restare a Bologna. Anche il suo entourage, nonostante un ingaggio triplicato in azzurro, fa sapere che non ha cambiato idea. Ma, il discorso non è chiuso.Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilanciato con un'offerta ufficiale e ora è pronto ad arrivare a 28 milioni di euro. La società rossoblù, ha già accettato ma non farà pressioni sul calciatore per la ricca offerta: sarebbe un segnale estremamente negativo, per la squadra e la tifoseria.