Duvan Zapata alla Sampdoria e il Napoli su Patrik Schick. Asse caldo tra gli azzurri e i blucerchiati sul mercato con Radio Kiss Kiss che riferisce di come i partenopei possono entrare in trattativa per il ceco inserendo sia il colombiano che Lorenzo Tonelli per convincere Ferrero. Il giocatore è nel mirino anche di Inter e Roma.