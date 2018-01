Il Napoli lavora per la fascia. Praticamente fatta per l’arrivo immediato di Younes, esterno dell’Ajax acquistato per cinque milioni di euro. E non molla Politano: il Sassuolo vacilla, operazione da circa venti milioni più il prestito di Ounas. Ma il sogno di De Laurentiis per il futuro resta Chiesa della Fiorentina. Lo scrive Il Corriere dello Sport.