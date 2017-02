Insigne re di Napoli: è quanto scrive il Corriere dello Sport in un ampio servizio dedicato a Lorenzino. L'attaccante azzurro, sempre impiegato dal primo minuto nelle ultime 22 partite, ha realizzato per il momento 9 gol: 8 nelle ultime 13 giornate di campionato e uno in Champions, a Madrid con il Real. Pace fatta anche con il popolo del San Paolo, talvolta piuttosto critico nei confronti di Insigne: il gol al Bernabeu ha messo tutti i tasselli apposto. Poi, una curiosità personale: Lorenzo e signora lasceranno a breve Frattamaggiore, la cittadina in cui sono nati e cresciuti, per trasferirsi a vivere a Napoli. Prosegue, nel frattempo, la trattativa con il club per il rinnovo con ritocco di ingaggio.