Ore decisive per Arek Milik. L'attesa dell'attaccante polacco, fuori causa dalla partita del 15 ottobre 2016 con la Roma al San Paolo per il grave infortunio al ginocchio sinistro rimediato in Polonia-Danimarca dell'8 ottobre, potrebbe essere giunta al capolinea: domani, infatti, Sarri potrebbe inserirlo nell'elenco dei convocati per la partita di Coppa Italia in programma alle 20.45 al San Paolo con la Fiorentina (quarti di finale).



Un'ipotesi concreta, soprattutto alla luce dei notevoli progressi compiuti sin dal rientro in gruppo: in termini di gol, segnati a raffica in allenamento, e di una condizione atletica che cresce a vista d'occhio. Con tanto di contrasti veri e senza timori. Se alla fine Sarri deciderà di rimandare ancora il reintegro a tempo pieno, il prossimo obiettivo di Milik sarà la sfida di domenica con il Palermo ancora al San Paolo.