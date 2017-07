Il nuovo esterno del Napoli Adam Ounas ha affidato ad un'intervista su Il Corriere dello Sport le sue prime sensazioni da calciatore del Napoli ed ha fatto il punto sulla lotta scudetto che si scatenerà tra poche settimane: “Ho scelto il Napoli per crescere, migliorare e vincere. Se credo nello Scudetto? Certi discorsi li lascio ai leader, ai grandi. So che l'ambiente ha sete di trofei e so di essere in un gruppo che punta in alto in Italia e in Champions. Il primo obiettivo fondamentale della stagione. Juve sempre favorita? Sì, innanzitutto la Juve. E poi Milan e Roma”.