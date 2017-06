Il club azzurro ha trovato l'accordo definitivo per una cifra vicina ai; un investimento importante per un giocatore di grande prospettiva che sarà affiancato alla straordinaria batteria di esterni a disposizione di Maurizio Sarri.Ounas ha dimostrato di poter essere un giocatore estremamente versatile: in Francia, infatti, è stato impiegato comee anche da trequartista. Le grandi doti tecniche lo rendono un innesto perfetto per il tridente del Napoli, che ha bisogno di. L'algerino potrà essere la perfetta alternativa sia di Insigne che di Callejon e potrà crescere a maturare sotto l'egida di Sarri. Ounas, infatti, nonostante i grandi mezzi tecnici è un giocatore ancora acerbo, che deve crescere tanto, e nessuno meglio dell'ex tecnico dell'Empoli potrà inquadrare il classe '96 per aiutarlo a fare il salto di qualità definitivo. Le potenzialità non sono in discussione eLa conferma definitiva del suo trasferimento arriva proprio da Ounas che ha condiviso sul profilo Instagram una foto con lo stemma del Napoli e le prime parole sulla sua nuova avventura:Una nuova avventura che affronterò con gioia e determinazione perché lascio un grande club che mi ha insegnato tutto e che voglio ringraziare''.