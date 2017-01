Il Napoli cerca una vittoria per continuare a coltivare il sogno scudetto. Questo la sfida con il Palermo presentata dai dati Opta: il Napoli ha vinto sette delle ultime nove partite contro il Palermo in Serie A (1N, 1P), realizzando 21 reti nel parziale (2.3 di media a partita) e mantenendo la porta inviolata in ben sei di queste. I partenopei sono imbattuti da 16 incontri contro la formazione palermitana allo stadio San Paolo in Serie A (11V, 5N) e in generale hanno perso solo uno dei 22 precedenti in casa (nel dicembre del 1951). Napoli in gran forma: imbattuto nelle ultime 10 in campionato (7V, 3N) e in casa ha sempre segnato nelle ultime 22 partite giocate in A (60 gol, 2.7 di media a gara). Il Palermo sta vivendo la peggior stagione nella sua storia in Serie A: in nessuno dei 15 precedenti una squadra si è salvata collezionando 10 o meno punti nelle prime 21 giornate del massimo campionato.

Tuttavia, nove dei loro 10 punti in questa Serie A i rosanero li hanno collezionati in trasferta.

Sfida tra la squadra in questo campionato che segna di più nei secondi tempi (Napoli, 29 gol) e una delle due col Pescara che nelle riprese ne subisce di più (Palermo, 26).

Maurizio Sarri ha vinto 38 delle 59 partite allenate con il Napoli in Serie A, il 64,4%: nell’era dei tre punti a vittoria nessun tecnico azzurro vanta una tal percentuale nel massimo campionato. Palermo incapace di gestire le situazioni di vantaggio: i rosanero sono quelli che hanno perso più punti (18) dopo esser andati avanti nel punteggio in questo campionato. Il Palermo è la vittima preferita di Marek Hamsik in Serie A: otto reti, tra cui una nella gara di andata al Barbera. Sono tre le reti di Leonardo Pavoletti in tre gare contro il Palermo in Serie A, tra cui la sua prima nel massimo campionato (dicembre 2014) e la sua ultima doppietta casalinga (gennaio 2016).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.



Palermo (4-3-3): Posavec; Rispoli, Gonzalez, Goldaniga, Pezzella; Jajalo, B. Henrique, Chochev; Quaison, Nestorovski, Trajkovski