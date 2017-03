Roberto Sosa ha parlato al Corriere del Mezzogiorno in vista del doppio scontro tra Napoli e Juventus. “Il Pampa” ex attaccante per i partenopei dal 2004 al 2008, ha risposto anche a delle domande su Higuain e sulla passione della città campana.



“Il Napoli avrà tutta la città alle spalle che spingerà per vincere. È una sfida sentita, potrebbe chiudere il discorso scudetto o al contrario dare al Napoli una spinta per la rincorsa al secondo posto: sarà una gara molto intensa. C’è ancora una grande differenza. Se mettiamo insieme Napoli e Roma riusciamo a fare la Juventus. Non è un caso che si apprestano a vincere il sesto scudetto di fila. Hanno la rabbia e la fame di vincere a tutti i costi ed è un pregio non indifferente”



“Pronostico? Giocando in casa il Napoli è favorito. Mi sbilancio nel pronostico: 2-1 per gli azzurri per la gara di Campionato. Per la Coppa Italia è difficile, perché la Juventus ci tiene molto e non sarà facile segnare due reti alla difesa bianconera. Da questo punto di vista il San Paolo può davvero essere un grande aiuto. L’ambiente sarà molto caldo, sono convinto che diventerà il dodicesimo uomo in campo. Ma non sarà facile, ripeto, soprattutto in Coppa Italia”



“Higuain? Di sicuro ci saranno tanti fischi che potranno turbarlo, impedirgli di giocare e di concentrarsi. Sarà difficile che lui sia indifferente, ma sarebbe l’unico modo per cercare di superare questa difficoltà. Non so se ci riuscirà”.