Il Napoli sta facendo grossi passi avanti per provare a portare in azzurro il centrocampista della Sampdoria, Lucas Torreira. Nel contratto del regista classe '96 è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro per cui il presidente Ferrero non è disposto a fare sconti, ma secondo il Corriere dello Sport i contatti con l'agente del giocatore proseguono a ritmi spediti e dopo aver trovato un principio di intesa i due club si sederanno a trattare attorno a un tavolo per battere definitivamente la concorrenza di Juventus e Inter.