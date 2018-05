Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dopo la frenata per Leno il Napoli ha praticamente chiuso il colpo Rui Patricio per la propria porta. Sarà il portere dello Sporting Lisbona a sostituire Pepe Reina a partire dal prossimo anno. Decisivo per l'affare l'intervento di Jorge Mendes, agente "amico" del club azzurro e che consentirà a De Laurentiis di abbassare la richiesta di 20 milioni di euro per il suo cartellino.