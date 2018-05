Pazza idea Antonio Conte per il Napoli. Come scrive Il Mattino, per il dopo Sarri, che deve ancora incontrare De Laurentiis per capire se proseguire insieme o meno, c'è anche il nome dell'ex allenatore della Juventus in uscita dal Chelsea. C'è l'ostacolo ingaggio, ma il profilo dell'allenatore pugliese piace al presidente dei campani, che farà un tentativo per convincere l'ex ct a sposare la causa azzurra.