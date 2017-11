Come riporta l'edizione napoletana di Repubblica, il contratto attuale di Allan scade il 30 giugno del 2019: va allungato e adeguato dal punto di vista economico: "Allan attualmente guadagna 1,4 milioni e punta ad uno stipendio da top player. I colloqui tra il suo entourage e il ds Giuntoli sono iniziati. Il sottofondo è condito da ottimismo. Si lavora ad un’intesa fino al 2022. Con un aspetto da non sottovalutare. Nel contratto di Allan non è prevista la clausola rescissoria che in casa Napoli (valida solo per l’estero) è quasi una regola".