Il Napoli è tornato al lavoro al centro sportivo di Castel Volturno dopo un giorno di pausa. Programma classico: seduta di scarico per chi ha giocato con il Bologna e più intensa per gli altri. In vista del Genoa, Sarri dovrà fare a meno degli squalificati Hysaj e Callejon: al posto dell'esterno albanese giocherà Maggio, mentre per la sostituzione dello spagnolo, fermato per un turno dopo 113 partite di fila in campionato, le ipotesi sono due: tridente con Pavoletti oppure uno tra Rog e Zielinski con Insigne e Mertens. Ancora lavoro differenziato per Tonelli, assente nelle ultime due partite. Domani doppia seduta.