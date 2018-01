La Gazzetta dello Sport riporta di un interessamento dello Spartak Mosca per Nikola Maksimovic. Per il serbo, mai del tutto ambientatosi a Napoli e poco considerato da Sarri, sarebbero stati proposti 2 milioni per il prestito oneroso con possibilità di riscatto al termine dello stesso per 14 milioni.

Il Napoli dovrà valutare la proposta, che però non gli consentirebbe di rientrare dall'investimento fatto nel'estate del 2016 di 25 milioni di euro.

Per il centrale nei giorni scorsi anche il Sassuolo, dopo l'addio di Paolo Cannavaro, aveva fatto un sondaggio.