Per portare via Arkadiusz Milik al Napoli servono 70 milioni di euro: è il valore della clausola rescissoria valida soltanto per l'estero inserita nel contratto dell'attaccante polacco e svelata da la Repubblica. Milik, reduce dal grave infortunio al ginocchio sinistro che lo ha tenuto lontano dai campi per quattro mesi (circa), è tornato a giocare in Champions e anche in campionato: la prima al Bernabeu, nei minuti finali della partita con il Real, e poi il bis domenica a Verona con il Chievo. Un recupero importante per Sarri e la squadra.