Oltre a Ciciretti e Machach, si profila un'altra novità in arrivo per il Napoli: secondo la Gazzetta dello Sport si tratta di Amin Younes, nazionale tedesco classe 1993 dell'Ajax. Il suo contratto presso i lancieri è in scadenza a giugno, e i partenopei potrebbero forzare i tempi per averlo a disposizione già a gennaio.