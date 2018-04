Tuttosport fa il punto sul mercato dei portieri in casa Napoli. Pepe Reina si è già promesso al Milan, in scadenza di contratto a giugno c'è anche il brasiliano Rafael. Andrà via pure Sepe, sotto contratto fino al 2022, ma che cerca spazio altrove.



In entrata niente da fare per Alisson della Roma, dal Portogallo rimbalzano nuove voci su Rui Patricio dello Sporting Lisbona. Ma la pista più percorribile è quella che porta al tedesco Leno del Bayer Leverkusen, cercato pure dall'Atletico Madrid. Sul mercato italiano occhio a Perin (Genoa), Cragno (Cagliari) e Meret, in prestito alla Spal ma di proprietà dell'Udinese.