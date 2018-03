Secondo il Resto del Carlino si profila un duello tra Napoli e Roma per Simone Verdi del Bologna, in un'asta possibile dove il club di Saputo avrebbe, ovviamente, molto più da guadagnarci rispetto ad una semplice offerta così come è stato a gennaio. "Il Napoli, a gennaio fu ad un passo dall’acquisto per 25 milioni di euro più 3 di bonus e e si è rimesso sulle sue tracce. La Roma ha risposto facendo altrettanto, perché in casa giallorossa è in bilico il futuro di Dzeko (a un passo dal Chelsea in gennaio), ma pure il rinnovo di El Shaarawy tarda ad arrivare. Il Faraone potrebbe rappresentare un altro possibile partente in estate e Verdi rappresenterebbe un’operazione gradita al tecnico Di Francesco".