Il Napoli è tornato in campo oggi pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno, dopo il giorno di riposo concesso da Sarri all'indomani della partita di Champions con il Real. Il tecnico azzurro, verso la sfida di domenica al San Paolo con il Crotone, ha tutta la rosa a disposizione, eccezion fatta per Tonelli. Alle prese con problematiche muscolari e assente sin dalla partita di Coppa Italia con la Fiorentina (dieci gare in totale). Per quel che riguarda la formazione, si fa strada il rilancio di Milik dal primo minuto anche in campionato dopo la prova in Coppa Italia con la Juve: non accade dalla trasferta del 2 ottobre 2016 a Bergamo con l'Atalanta. A restare fuori in attacco dovrebbe essere Insigne.