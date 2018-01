Secondo Sportitalia, ci sono problemi per il Napoli a prendere Inglese. De Laurentiis non intende turbare il Chievo, reduce da qualche risultato negativo di troppo. E non è completamente escluso che possa restare alla corte di Maran per tutta la stagione. Dipenderà dalle condizioni di Milik, ma per il momento Inglese non si muove. Il Chievo resta interessato a Giaccherini, ma negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi da Turchia e Russia.