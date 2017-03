Ilha lanciato unaper il doppio confronto con la, in programma tra il: chi acquista il biglietto per la prima sfida, ha poi la possibilità di acquistarne un altro per il medesimo settore a un prezzo dache va daidella Tribuna d'Onore aidella Curva. Laè valida anche per gliel campionato: a loro sarà concessa la possibilità di usufruire delle tariffe speciali a prescindere. Tutte le info su sscnapoli.it.